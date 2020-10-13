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Прокуратура Грузии провела спецоперацию по делу об отмывании крупных денежных средств
13.10.2020 17:15
Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии расследует уголовное дело по факту групповой незаконной деятельности включающей получение незаконных доходов особо крупного размера. Расследование ведется по подпункту А и части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии.
Эти преступления носят транснациональный характер и касается фактов возможного отмывания сумм на десятки миллионов в различных валютах.
13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда было проведено расследование на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, с целью поиска и конфискации документов и электронных носителей информации, по делу об отмывании денег. Особо крупная сумма денег была изъята вместе с документацией.
Для обеспечения безопасной перевозки ценностей, извлеченных в результате следственных действий, использовался спецназ.
Дело находится в стадии расследования. В общественных интересах Прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.
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