

Один человек задержан по обвинению в насилии в отношении члена партии «Лело»

14.10.2020 10:54





В Кутаиси по обвинению в насилии в отношении члена политической партии «Лело для Грузии» правоохранители задержали одного человека



Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, обвиняемый нанес члену партии словесное и физическое оскорбления.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по «горячему следу», в Кутаиси по обвинению в насилии задержан Т.К. 1993 года рождения.



Преступление карается лишением свободы на срок до 1 года.



Следствием установлено, что 13 октября текущего года на проспекте Руставели в Кутаиси обвиняемый на почве взаимной размолвки нанес словесное и физическое оскорбления члену одной из политических партий. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Следствие ведется в соответствии с 1 частью ст. 126 УК Грузии (побои или иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему)», - сказано в информации МВД.



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