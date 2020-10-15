

Британский военный корабль посещает порт Батуми

15.10.2020 21:13





Британский истребитель ПВО HMS Dragon 15 октября прибыл с четырехдневным визитом в черноморский порт Батуми. Делегацию Соединенного Королевства возглавляет командир корабля Джайлс Палин.



По сообщению МВД Грузии, в порту Батуми гостей встречали директор Береговой охраны Грузии, капитан первого ранга Рамаз Папидзе, исполняющий обязанности мэра Батуми Арчил Чиковани и атташе по вопросам обороны Великобритании в Грузии вице-полковник Энтони Брамвелл.



По сообщению Министерства внутренних дел, в рамках визита корабля планируется оценка 2-го уровня (SEL-2) Сертификационной программы НАТО группами абордажа Береговой охраны Грузии.





Командир корабля Джайлс Палин заявил, что визит военного корабля в Батуми подтверждает поддержку Соединенным Королевством в отношении региона. «Мы хотим помочь в улучшении свободного передвижения и доступа в масштабах Черного моря», — сказал он.



Визит корабля в Батуми приветствовало также Министерство иностранных дел Грузии. По заявлению МИД Грузии, это «еще один наглядный пример успешного двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны между Грузией и Соединенным Королевством».



До визита в Батуми британский военный корабль посетил Одессу, где провел неделю, налаживая более тесные отношения с ВМС Украины.



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