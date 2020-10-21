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Еще один заложник покинул «Банк Грузии»


21.10.2020   21:50


Еще один заложник был освобожден из «Банка Грузии» в Зугдиди. Информацию об этом подтверждают в МВД Грузии.

Немногим ранее были освобождены ещё двое заложников. В МВД не уточняют, сколько заложников освобождено и сколько остаётся в здании банка. Однако, по имеющейся информации, сейчас преступник удерживает 16 заложников. С помощью правоохранительных органов несколько часов назад из отделения банка вышли еще пять человек.


Сегодня днем в Зугдиди в офис «Банк Грузии» ворвался вооруженный преступник, который захватил заложников. С помощью правоохранителей часть заложников смогла покинуть отделение банка.

Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

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