

Еще один заложник покинул «Банк Грузии»

21.10.2020 21:50





Еще один заложник был освобожден из «Банка Грузии» в Зугдиди. Информацию об этом подтверждают в МВД Грузии.



Немногим ранее были освобождены ещё двое заложников. В МВД не уточняют, сколько заложников освобождено и сколько остаётся в здании банка. Однако, по имеющейся информации, сейчас преступник удерживает 16 заложников. С помощью правоохранительных органов несколько часов назад из отделения банка вышли еще пять человек.





Сегодня днем в Зугдиди в офис «Банк Грузии» ворвался вооруженный преступник, который захватил заложников. С помощью правоохранителей часть заложников смогла покинуть отделение банка.



Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.





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