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В «Банке Грузии» не подтверждают информацию об ограблении их инкассаторской машины в Кобулети


22.10.2020   14:12


В «Банке Грузии» не подтверждает информацию об ограблении их инкассаторской машины в Кобулети.

Как заявили Первому каналу Грузии в банке, вероятно, машина принадлежит другой компании.

«Эта инкассаторская машина не принадлежит «Банку Грузии». Насколько нам известно, машина принадлежит компании DDG. За дополнительной информацией обратитесь в Министерство внутренних дел», — сказали в «Банке Грузии».

По имеющейся информации, в Кобулети был ограблен инкассатор одной из финансовых компаний.

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