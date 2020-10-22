

В «Банке Грузии» не подтверждают информацию об ограблении их инкассаторской машины в Кобулети

22.10.2020 14:12





В «Банке Грузии» не подтверждает информацию об ограблении их инкассаторской машины в Кобулети.



Как заявили Первому каналу Грузии в банке, вероятно, машина принадлежит другой компании.



«Эта инкассаторская машина не принадлежит «Банку Грузии». Насколько нам известно, машина принадлежит компании DDG. За дополнительной информацией обратитесь в Министерство внутренних дел», — сказали в «Банке Грузии».



По имеющейся информации, в Кобулети был ограблен инкассатор одной из финансовых компаний.





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