

Гендиректор Mtavari Arkhi назвал предполагаемое имя человека, захватившего заложников в Зугдиди

22.10.2020 16:22





Генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что в день захвата заложников в Зугдиди с ним связался аноним, сообщивший предполагаемое имя преступника. Источник узнал его по кадрам, показанным в прямом эфире.



По словам Гварамия, злоумышленника могут звать Дато Хвиблиани. Более того, аноним сообщил, что смог идентифицировать и двух заложников – они якобы в действительности являются соучастниками преступления и «членами группировки» грабителя. Более того, по словам источника, эти заложники – действующие военнослужащие второй бригады Сенакской военной базы.



Согласно полученным сведениям, запрошенный вертолет был нужен преступнику для того, чтобы улететь в высокогорный регион Сванети. Оттуда он якобы планировал пешком перейти на территорию России.



"Их было трое. Двое из них фейковые заложники, в действительности, соучастники, также вооруженные. Имя одного из них Давид Хвиблиани (во время взятия в заложники начальника полиции он в черной кепке и маске). Не заложников, а именно этих фейковых заложников он забрал с собой. Забрано 4 млн долларов, а не полмиллиона. Никакого кирцхского леса, это выдуманная локация. Грузию они покинули по маршруту Цаленджиха - Чхороцку - Лебарде - Тобаварчхили - Сванети - Абхазия. Предположительно, их там встретит Бачо Аргвлиани, поделятся с ним и он даст им гарантии, фальшивые паспорта и обеспечит их переправку в Россию", - заявил Гварамия.



После разговора гендиректор Mtavari Arkhi позвонил в службу экстренной помощи «112», сообщив о полученной им информации. Впрочем, по словам Гварамия, правоохранительные органы с ним так и не связались. По этой причине он позвонил главе департамента МВД по связям с общественностью Нино Гиоргобиани.



Напомним, накануне в Зугдиди произошел захват около 40 заложников в филиале Банка Грузии (Bank of Georgia). После многочасовых переговоров вооруженный мужчина в обмен на полмиллиона долларов и коридор безопасности отпустил удерживаемых людей. Преступник скрылся в неизвестном направлении.



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