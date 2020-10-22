

Разгорается турецко-российский шпионский скандал

22.10.2020 21:39





Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz - крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома».



Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает Daily Sabah, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.



Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в «миллиарды долларов».



Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.



Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.



В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.



Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.



Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).



Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии оказались в режиме свободного падения с зимы: в январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.



В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.



Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.



По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать, заявил в августе турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.



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