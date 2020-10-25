

МВД Грузии: Установлена личность преступника, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Зугдиди

25.10.2020 15:48





Министерство внутренних дел Грузии обнародовало информацию о продолжающемся расследовании по делу об ограблении 21 октября «Банка Грузии» в Зугдиди.



По данным ведомства, на данном этапе установлена личность преступника.



МВД призвало СМИ и общественность не разглашать личность и фотографию преступника, поскольку это помешает проводимым правоохранителями следственным действиям.



«Сотрудники правоохранительных органов проводят специальные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения идентифицированного полицией лица. Следствие ведется по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. Министерство внутренних дел будет поэтапно распространять дополнительную информацию по этому факту», — говорится в сообщении МВД.



21 октября в Зугдиди преступник ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники 43 человека. Усилиями правоохранительных органов, преступник после нескольких часов переговоров освободил большую часть заложников, обменяв их на начальника региональной полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава.



Затем преступник покинул здание банка вместе с Галдава и ещё тремя заложниками, которых позже отпустил, после чего скрылся в неизвестном направлении.





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