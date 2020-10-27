

Россия угодила в очередной шпионский скандал

27.10.2020 12:47



Сергей Михеев



В последнее время интересы Турции и России всё чаще стали пересекаться. Примером являются Сирия и Ливия, а в настоящий момент и Нагорный Карабах. Эти территории Россия считает сферой своего влияния, но, как оказывается, Турция с этим не согласна, и активно действует с целью укрепления своих позиции в этом направлении. Надо признать, что она в своём стремлении явно преуспела. Турция претендует на роль «первой скрипки» не только в тюркских странах, но и в Кавказском регионе, где активно поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте.



Планы Турции идут наперекор интересам России, и в связи с этим, отношения между Турцией и Россией сегодня не самые лучшие. Официально стороны сохраняют сдержанность, однако их поступки весьма красноречивы. Одним из показателей этого является почти полный отказ Турции от российского газа летом нынешнего года. В июне турки купили всего 0,002 млрд кубометров российского газа, тогда как в начале года объем превышал 2 млрд кубометров. Российский газ Анкара заменяет азербайджанским.



Российско-Турецкие отношения могут ещё и ухудшатся в связи с тем, что назревает шпионский скандал с возможным участием наших спецслужб на территории Турции. Недавно издание «Daily Sabah» опубликовала информацию о том, что Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора компании «Bosphorus Gaz» - Эмель Озтюрк и её пятерых сотрудников. «Bosphorus Gaz» до 2018 года была дочерное предприятие «Газпрома» и по сегодняшний день является крупным покупателем российского газа. Как сообщает издание, Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Британский «Independent Commodity Intelligence Services» утверждает, что иностранная компания, в интересах которой действовала Озтюрк — «Газпром». По информации «Daily Sabah», следствие располагает данными о том, что Озтюрк контактировал с тремя представителями иностранной компании (то есть «Газпрома»), которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. «Газпрому» передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также информация по потокам газа и его стоимости. В данном случае речь идет о политическом и военном шпионаже, в связи с чем расследование ведут две структуры – Национальная разведка Турции, а также управление по борьбе с финансовыми преступлениями.



Скандал разгорается и наверняка не утихнет, а поставка российского газа, который и так поставляется в Турцию в очень малых объемах, может вообще прекратиться. Это конечно повлечёт за собой ощутимые финансовые потери, но они нечто, по сравнению с потерями политическими. Этим провалом наших спецслужб Турция получает дополнительное преимущество в региональной борьбе с Россией.



Говоря честно, промышленная разведка является обычной практикой в мире, но за провал этой работы всегда приходится отвечать и экономический и политический. За последнее время участились провалы наших спецслужб за рубежом, что не может не настораживать. Приведу только несколько недавно случивших таких примеров:



- В сентябре 2020 года, из Болгарии выслали двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Прокуратура Болгарии заявила, что с 2016 года россияне осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии;

- В августе 2020 года Австрия выслала российского дипломата, в связи с делом о промышленном шпионаже;

- В августе 2020 года Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы;

- 10 августа власти Словакии решили выдворили из страны трех российских дипломатов. Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже и работу на спецслужбы;

- В июне власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге, и. о. главы представительства в стране Андрея Кончакова и сотрудника Игоря Рыбакова, персонами нон грата и выслали из страны. Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков;

- В феврале 2020 года В США арестовали российского шпиона, гражданина Мексики Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, завербованного российскими спецслужбами, который действовал на территории США.



Это сведения о провалах наших спецслужб только за последние несколько месяцев, которые свидетельствуют об их тяжёлом состоянии. Не говоря о том, что после каждого провала государство несёт огромные финансовые потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов, репутации страны наносится непоправимый ущерб. Выходит наши спецслужбы разучились работать? Дело в системе управления, созданной Путиным. Она основывается на вседозволенности правоохранительных органов, которые поставлены над законом. Высокопоставленные лица и рядовые сотрудники силовых структур, уверенные в безнаказанности, в своей работе опираются на применение грубой силы, попирая все существующие законы и права человека, соблюдение которых от них никто и не требует. В таком ключе действуют и соответствующие ведомства и за пределами России, но при этом забывая, что в этих государствах соответствующие службы соблюдают законы, права человека и пристально следят за их надлежащим исполнением, что не мешает им надёжно охранять государственные интересы.



От такого безответственного отношения к своим обязанностям и проявленного непрофессионализма наши спецслужбы проваливаются в разных странах, нанося непоправимый удар интересам нашей страны. После таких провалов Россия стремительно теряет сферу своего влияния, и, если так будет продолжатся, в скором времени на международной арене с нами совсем перестанут считаться. К нашему сожалению так будет продолжатся до тех пор, пока Российская власть и лично Путин не поймут, что страна должна основываться на верховенстве закона, справедливости и равноправие. Только в этом случае она может развивается! Другого пути нет, другой путь ведёт сначала к отчуждению, а за тем и к тяжёлым последствиям для нашей страны - России.



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