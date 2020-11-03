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За 3 месяца в авариях в Грузии погибли 134 человека


03.11.2020   21:18


"В третьем квартале этого года в Грузии произошло 1437 дорожно-транспортных происшествия", - сообщает МВД.

Как отмечается в опубликованной ведомством статистике, в результате ДТП погибли 134 человека и 2022 пострадали.

По сообщению МВД, речь идет о случаях, на которые распространяется Уголовный кодекс.

По статистике, большая часть из 620 случаев приходится на Тбилиси.

В Аджарии - 128, Самегрело-Земо Сванети - 104, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 174, Шида-Картли - 107, Квемо-Картли - 70, Кахетия - 118, Самцхе-Джавахети - 50, Мцхета - 35, Гурия - 31.

Согласно статистике, участниками 686 ДТП являются легковые автомобили - 49 человек погибли;

47 случаев с участием маршрутных такси - 4 человека погибли;

грузовики - 76 случаев, погибли -14;

мотоциклы - 74 случая, погибли -3;

не установлено - 288, погибли - 7.

По сообщению МВД, в остальных дорожно-транспортных происшествиях участвовали другие транспортные средства.

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