

В Сигнахи изъято более 6 килограммов героина

06.11.2020 10:57





Сотрудники Главного управления по борьбе против незаконного оборота наркотиков Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии в селе Вакири Сигнахского муниципалитета задержали А.К. 1985 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает МВД.



По информации ведомства, преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.



«Правоохранители при досмотре автомобиля задержанного в качестве вещественного доказательства изъяли 6 кг 500 г наркотического средства «героин». Расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере ведется по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии», - отмечается в информации МВД.



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