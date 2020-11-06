

В Кахетии изъяли крупную партию героина

06.11.2020 12:39





6,5 килограмма героина изъяли полицейские в селе Вакири Сигнахского района (регион Кахетия). Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



По обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере задержан 35-летний А.К.. Несколько упаковок с героином полицейские обнаружили при обыске его автомобиля.



Правоохранители нашли наркотическое средство в особо крупном размере во время обыска автомобиля обвиняемого.



Следствие продолжается по пункту «а» части 6 статьи 260 УК Грузии – «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.



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