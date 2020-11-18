

Неприкасаемые бойцы «ЧВК Вагнера»

18.11.2020 11:32



Дмитрий Беляев



Об этой частной армии мы уже наслышаны и его существование даже при условии противозаконности, уже не удивляет – просто мы все свыклись с этим фактом. Не удивляет даже факты награждения бойцов этого противозаконного подразделения государственными наградами от самого президента нашей державы – Путина. Да к этому мы привыкли. По закону, гражданам России запрещено участвовать в боевых действиях на территории других стран в качестве наемников и такое действие является уголовно наказуемым. Но мы не протестуем что для наемников «ЧВК Вагнера» законы не писаны, они просто неприкасаемы. Более того, им сходит с рук любое преступление, вплоть до убийства мирных граждан.



Еще в прошлом году "Новая газета" опубликовала видеозапись с четким изображением того, как несколько наемников из ЧВК Вагнера пытают и убивают мирного гражданина Сирии, затем отрезают ему голову, обезглавленное тело подвешивают, наносят надпись «За ВДВ» и сжигают, а голову отдельно подвешивают на заборе. И это не единичный случай. В интернете можно найти с десяток таких информаций. Однако, эти убийцы неприкасаемые с них как с гуся вода.



Журналисты «Новой Газеты» заявляют, что редакция издания официально обратилась в СК (Следственный Комитет) предоставив видео и определенную информацию по лицам (как жертвы, так и участников) в качестве доказательства, однако со стороны следственных органов полная тишина. В частности, убитый является гражданином Сирии - Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.Больше, сведения о его причастности к каким-либо вооруженным формированиям отсутствуют, то есть он являлся гражданским лицом - мирным жителем. Редакция «Новой Газеты» также идентифицировала одного из участников казни. Им является 1990 года рождения уроженец Ставрополья Станислав Дичко, прошел службу в полиции, а с 2016 года является бойцом группы Вагнера. Больше всего изумление вызывает факт того, что «компетентные органы» по этим фактам не провели даже процессуальную проверку.



Такое происходит лишь в одном случае – в предоставленных доказательствах нет признаков преступления. Получается, что убийство, расчленение и глумление над трупом не наказуемые действия. В СК хотя бы понимают к каким последствиям может привести их бездействие?! А ведь ст. 356 УК РФ предусматривает до 20 лет лагерей за жестокое обращение с пленными или гражданскими лицами, а убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, карается различными сроками вплоть до пожизненного заключения.



Журналисты «Новой Газеты» от бездействия и халатности СК в недоумении. Как они заявили – «К тому, что ни прокуратура, ни следствие не видят нарушения закона в самом существовании незаконного вооруженного формирования, которое мы привыкли называть "ЧВК Вагнера", все уже привыкли. К тому, чтобы следствие не замечало пыток и убийств, совершенных служащими частной армии, привыкать не хочется».



Учитывая ситуацию, констатировать можно лишь одно – если понадобится властям, то «вагнеровцы» в любой момент могут постучаться в наши двери, и обезглавленные тела с надписью - «За ВДВ», уже будут не граждане Сирии.



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