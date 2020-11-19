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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ланчхути
19.11.2020 12:46
По меньшей мере двое человек пострадали при взрыве в пятиэтажном жилом доме в центре города Ланчхути. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Взрыв прогремел сегодня утром в квартире на втором этаже. По предварительной информации, он был вызван утечкой бытового газа.
Пострадавших в больницу доставили бригады скорой медицинской помощи. Сообщается, что оба гражданина были контактными.
Сейчас на месте происшествия остаются сотрудники полиции и газораспределительной компании SOCAR Georgia.
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