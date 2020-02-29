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Ryanair сокращает число рейсов из Кутаиси в города Италии


29.02.2020   12:21


Из-за коронавируса компания Ryanair на 50% сократила частоту полетов на авиалинии Милан-Тбилиси-Милан. По информации «Объединения аэропортов Грузии», по данному направлению рейсы будут осуществляться не 4, а 2 раза в неделю.

Сокращение частоты рейсов касается лишь периода с 9 марта по 7 апреля.

Что касается полетов из Кутаисского международного аэропорта в направлении Болоньи, с 8 марта по 7 ап

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