

Ryanair сокращает число рейсов из Кутаиси в города Италии

29.02.2020 12:21





Из-за коронавируса компания Ryanair на 50% сократила частоту полетов на авиалинии Милан-Тбилиси-Милан. По информации «Объединения аэропортов Грузии», по данному направлению рейсы будут осуществляться не 4, а 2 раза в неделю.



Сокращение частоты рейсов касается лишь периода с 9 марта по 7 апреля.



Что касается полетов из Кутаисского международного аэропорта в направлении Болоньи, с 8 марта по 7 ап



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