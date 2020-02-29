|
|
|
Ryanair сокращает число рейсов из Кутаиси в города Италии
29.02.2020 12:21
Из-за коронавируса компания Ryanair на 50% сократила частоту полетов на авиалинии Милан-Тбилиси-Милан. По информации «Объединения аэропортов Грузии», по данному направлению рейсы будут осуществляться не 4, а 2 раза в неделю.
Сокращение частоты рейсов касается лишь периода с 9 марта по 7 апреля.
Что касается полетов из Кутаисского международного аэропорта в направлении Болоньи, с 8 марта по 7 ап
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна