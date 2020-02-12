

Майкл Галлер: Из Грузии поступают тревожные новости

12.02.2020 09:49





Европарламентарий Майкл Галлер окликается в «Твиттере» на задержание одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава и отмечает, что достижению консенсуса по реформе избирательной системы грозит опасность.



«Из Грузии поступают тревожные новости. В преддверии выборов лидер оппозиции Гиги Угулава снова в тюрьме. Мы слышим о делах, возбужденных против других лидеров оппозиции. Трудно поверить, что это не политически мотивировано. Консенсус в связи с реформой избирательной системы перед опасностью», - написал в член Народной партии Европы Майкл Галлер.



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