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Майкл Галлер: Из Грузии поступают тревожные новости
12.02.2020 09:49
Европарламентарий Майкл Галлер окликается в «Твиттере» на задержание одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава и отмечает, что достижению консенсуса по реформе избирательной системы грозит опасность.
«Из Грузии поступают тревожные новости. В преддверии выборов лидер оппозиции Гиги Угулава снова в тюрьме. Мы слышим о делах, возбужденных против других лидеров оппозиции. Трудно поверить, что это не политически мотивировано. Консенсус в связи с реформой избирательной системы перед опасностью», - написал в член Народной партии Европы Майкл Галлер.
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