

Кати Пири предлагает Европарламенту стать посредником в переговорах между властью и оппозицией в Грузии

12.02.2020 17:40





«Мы обсудили с нашими коллегами из «Грузинской мечты» последнее решение по делу Гиги Угулава, со стороны этот вердикт кажется очень несвоевременным», — заявила европарламентарий Кати Пири в Страсбурге, где находятся исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь партии Каха Каладзе.



Европарламентарий говорит, что её интересуют детали дела.



«Мне очень интересны детали дела, чтобы выяснить, почему для расследования этого дела понадобилось семь лет и почему приговор был оглашен за шесть месяцев до выборов. Конечно, мы также обсудили ранее происходившие события в Грузии, а именно конституционную реформу. Как вы знаете, после первого провала переговоров была предпринята попытка преодолеть расхождения во взглядах на пропорциональную систему выборов. Пропорциональная система также является одним из основных требований оппозиции. Однако эти переговоры провалились в прошлый понедельник, когда был оглашен вердикт по делу Угулава», — сказала Кати Пири.



По её словам, на встрече обсудили, может ли «Народная партия Европы» и «Социал-демократы» помочь партиям в Грузии достичь соглашения.



Кати Пири отметила, что предложила правящей партии, чтобы Европейский парламент выступил бы в качестве посредника, если будет проявлено соответствующее желание.



Тем не менее, по словам европарламентария, критические вопросы говорят о её обеспокоенности ситуацией.



«Критические вопросы, которые я задаю, безусловно, свидетельствуют о моей обеспокоенности по поводу этого вопроса. Правящая партия обещала конституционные реформы, но в конечном итоге она их не осуществила. В этом диалоге у нас было откровенное обсуждение, мы также услышали позицию правящей партии о том, как они смотрят на вещи.



Я очень четко заявила, что стране не идет на пользу заключение под стражу перед выборами одного из лидеров оппозиции за преступление, которое он мог совершить восемь лет назад», — сказала Кати Пири.



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