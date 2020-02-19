

Президент Грузии обратилась к международным организациям в связи с запретом лекарств с грузинскими надписями в Цхинвали

19.02.2020 12:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправила письма Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, Верховному комиссару ООН по правам человека и Комиссару Совета Европы по правам человека в связи с запретом лекарств с грузинскими надписями на оккупированной территории Грузии, в Цхинвальском регионе и проинформировала их о тяжелой гуманитарной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.



«Президент отмечает, что закрытием т.н. переходных пунктов и запретом на употребление медикаментов ограничивают фундаментальные права человека, которые касаются права на здоровье, права на жизнь и свободу передвижения», — говорится в сообщении пресс-службы президента Грузии.



По их данным, президент призвала комиссаров сосредоточить внимание на ситуации на оккупированных территориях Грузии и отреагировать в пределах своих возможностей для открытия переходных пунктов.



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