

Бурджанадзе: Иванишвили дал понять Угулава и другим, будут молчать — не будет проблем

19.02.2020 12:26









По словам Бурджанадзе, предложение было сделано в том числе Гиги Угулава. Об этом политик рассказала в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



«…Иванишвили и его команда дали понять не только Угулава, а многим другим, что если они замолчат, проблем у них не будет. Им было сказано, что если не остановитесь, всех поймаем и заточим в тюрьму. Это совершенно ясное послание для Мелия и многих других. Такие предупреждения были со стороны властей, и они через какое-то время могут задействовать свои рычаги, или же, может быть, все это приостановлено из-за международного давления. Не исключаю, что по какому-то делу «Грузинская мечта» замедлит ход, якобы делая вид, что считается с международным сообществом, и это вопрос тактики», — заявила Бурджанадзе в эфире «Палитраньюс».



Отметим, что бывший мэр Тбилиси признан виновным в противоправном присвоении/растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Приговор был вынесен в рамках расследования т. н. дела по «Фонду развития Тбилиси». В 2015-2017 годах Гиги Угулава уже отбывал срок в тюрьме по делу о продаже ООО «Тбилсервис» и территории Рике в центре столицы.



СОВА Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила о сделке, которую якобы Бидзина Иванишвили и его команда, предложили оппозиционным лидерам.По словам Бурджанадзе, предложение было сделано в том числе Гиги Угулава. Об этом политик рассказала в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».«…Иванишвили и его команда дали понять не только Угулава, а многим другим, что если они замолчат, проблем у них не будет. Им было сказано, что если не остановитесь, всех поймаем и заточим в тюрьму. Это совершенно ясное послание для Мелия и многих других. Такие предупреждения были со стороны властей, и они через какое-то время могут задействовать свои рычаги, или же, может быть, все это приостановлено из-за международного давления. Не исключаю, что по какому-то делу «Грузинская мечта» замедлит ход, якобы делая вид, что считается с международным сообществом, и это вопрос тактики», — заявила Бурджанадзе в эфире «Палитраньюс».Отметим, что бывший мэр Тбилиси признан виновным в противоправном присвоении/растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Приговор был вынесен в рамках расследования т. н. дела по «Фонду развития Тбилиси». В 2015-2017 годах Гиги Угулава уже отбывал срок в тюрьме по делу о продаже ООО «Тбилсервис» и территории Рике в центре столицы.



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