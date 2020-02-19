

Волкер считает одной из причин войны в Грузии жесткую критику Саакашвили в адрес Путина

19.02.2020 16:09





Российско-грузинская война 2008 года началась в том числе из-за нервной реакции на тот момент главы российского правительства Владимира Путина на риторику на то время президента Грузии Михеила Саакашвили.



Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.



"Считаю, что Саакашвили сделал много хорошего для своего государства, провел немало реформ, он эффективно строил отношения с США и Западом. Однако Путин крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него, – даже не просто нервно, а агрессивно. И я считаю, что это стало одной из составляющих того, почему началась российско-грузинская война 2008 года, и это сделало невозможным любые российско-грузинские отношения", – сказал он.



Дипломат отметил, что "нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией".



"Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии", – отметил Волкер.





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