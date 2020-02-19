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Мдинарадзе: Мы готовы сесть за стол переговоров
19.02.2020 16:12
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявляет, что если оппозиция не сядет за стол переговоров коллективно, с ними можно будет поговорить по отдельности. В разговоре с журналистами Мамука Мдинарадзе прокомментировал встречу представителя партии «Гирчи» и председателя парламента Арчила Талаквадзе.
«Мы разделяем рекомендации международных партнеров, мы готовы сесть за стол переговоров и говорить по теме избирательной системы. Остается все меньше времени и я призываю оппонентов вернуться за стол переговоров. Мы разделяем рекомендации ОБСЕ\БДИПЧ, которые отразим в законодательстве, однако, чтобы достичь соглашения по избирательной системе, нужно сесть за стол переговоров. У кого будет желание от оппозиционного фланга, с тем мы без проблем встретимся. Если же оппозиция не сядет за стол переговоров коллективно, то можно будет с ними говорить по отдельности. Некоторые призывали нас к достижению барьера в 135/15, некоторые к 110/40. Было озвучено много версий. Мы должны обсудить эти вопросы до конца февраля, чтобы упорядочить их географически», — заявил Мдинарадзе.
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