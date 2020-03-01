

В целях превенции коронавируса в школах Грузии проводятся работы по дезинфекции

01.03.2020 17:00





По заданию Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, в целях превенции распространения коронавируса в публичных школах Грузии начались интенсивные дезинфекционные работы. Об этом сообщают в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.



По их же информации, в учреждениях среднего образования дезинфекция проводится с использованием дезинфекционных средств до 10-ти наименований.



По решению, принятому межведомственным координационным советом 29 февраля, в целях проведения дезинфекционных работ в публичных школах Грузии весенние каникулы будут продлены. Так, каникулы начнутся 2-го марта и продлятся до 16 марта. За этот период во всех инфекционных школах Грузии будут осуществлены интенсивные дезинфекционные работы.



Следует отметить, что министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели также рекомендовал провести дезинфекционные работы вузам, профессиональным училищам и частным школам.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





