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В целях превенции коронавируса в школах Грузии проводятся работы по дезинфекции


01.03.2020   17:00


По заданию Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, в целях превенции распространения коронавируса в публичных школах Грузии начались интенсивные дезинфекционные работы. Об этом сообщают в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.

По их же информации, в учреждениях среднего образования дезинфекция проводится с использованием дезинфекционных средств до 10-ти наименований.

По решению, принятому межведомственным координационным советом 29 февраля, в целях проведения дезинфекционных работ в публичных школах Грузии весенние каникулы будут продлены. Так, каникулы начнутся 2-го марта и продлятся до 16 марта. За этот период во всех инфекционных школах Грузии будут осуществлены интенсивные дезинфекционные работы.

Следует отметить, что министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели также рекомендовал провести дезинфекционные работы вузам, профессиональным училищам и частным школам.

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