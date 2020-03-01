|
|
|
В целях превенции коронавируса в школах Грузии проводятся работы по дезинфекции
01.03.2020 17:00
По заданию Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, в целях превенции распространения коронавируса в публичных школах Грузии начались интенсивные дезинфекционные работы. Об этом сообщают в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.
По их же информации, в учреждениях среднего образования дезинфекция проводится с использованием дезинфекционных средств до 10-ти наименований.
По решению, принятому межведомственным координационным советом 29 февраля, в целях проведения дезинфекционных работ в публичных школах Грузии весенние каникулы будут продлены. Так, каникулы начнутся 2-го марта и продлятся до 16 марта. За этот период во всех инфекционных школах Грузии будут осуществлены интенсивные дезинфекционные работы.
Следует отметить, что министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели также рекомендовал провести дезинфекционные работы вузам, профессиональным училищам и частным школам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна