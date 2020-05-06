

Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ

06.05.2020 13:45





Бывший президент Грузии и глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ. Ранее информацию о планах назначить его секретарем совета сообщили украинские СМИ.



"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили в комментарии DW в среду, 6 мая, в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ. При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность - согласно сообщениям СМИ, это может произойти уже в среду.



Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Он является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", - указано на сайте президента Украины.



Персональный состав совета утверждается президентом Украины.



Согласно информации на сайте украинского президента, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Национального совета реформ. Последнее заседание, о котором сообщается на сайте президента, произошло в начале марта 2018 года.



Саакашвили 22 апреля заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице премьер-министром по реформ. 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что в Украине для Саакашвили нашли новый формат работы. Конкретную должность Арахамия не назвал.





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