

Еще один американский конгрессмен присоединился к акту о санкциях против правительства Грузии

07.05.2020 14:16





К акту о введении санкций в отношении правительства Грузии присоединился еще один американский конгрессмен. Республиканец Роб Бишоп стал девятым по счету членом Палаты представителей, выступившим за принятие законопроекта. Информация об этом появилась на официальном сайте Конгресса США.



Инициированный Марквейном Малином законопроект предусматривает ряд санкций как в адрес грузинских властей, так и в адрес бывших и нынешних представителей правительства. В январе 2020 года Малин опубликовал в Twitter открытое письмо, адресованное премьер-министру Грузии Георгию Гахария. В нем конгрессмен выразил обеспокоенность по поводу отклонения от демократических ценностей и ухудшения экономической ситуации в Грузии, а также «агрессивных действий» в отношении американских компаний.



В случае принятия, документ обязывает президента США уведомить Конгресс о том, нарушает ли Грузия обязательства и соглашения, оформленные с американскими бизнесменами, работающими в стране. Главе Белого дома также предстоит назвать ответственных в этом действующих или действовавших должностных лицах. В случае обнаружения нарушения прав американских бизнесменов, президент должен будет ввести санкции против правительства и чиновников Грузии.



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