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С 11 мая в Грузии откроются все виды производства и все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью
07.05.2020 14:52
По решению правительства, с 11 мая откроются все виды производства. Соответствующее заявление премьер-министр Грузии сделал на заседании экономической группы, существующей в рамках межведомственного координационного совета.
По его словам, с 11 мая также откроются все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью.
«С 11 мая мы откроем все виды производства. Если до сих пор речь шла только лишь о производстве строительных материалов, то с будущей недели мы откроем все виды производства. Кроме того, мы откроем все типы розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью. Это не касается моллов», - сказал Гахария.
Все ограничения на въезд и выезд в Тбилиси будут сняты с 11 мая. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария. Кроме того, с 14 мая возобновиться передвижение в Рустави и Гардабани, с 18 мая же будет снято ограничение в Марнеули.
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