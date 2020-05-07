

С 11 мая в Грузии откроются все виды производства и все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью

07.05.2020 14:52





По решению правительства, с 11 мая откроются все виды производства. Соответствующее заявление премьер-министр Грузии сделал на заседании экономической группы, существующей в рамках межведомственного координационного совета.



По его словам, с 11 мая также откроются все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью.



«С 11 мая мы откроем все виды производства. Если до сих пор речь шла только лишь о производстве строительных материалов, то с будущей недели мы откроем все виды производства. Кроме того, мы откроем все типы розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью. Это не касается моллов», - сказал Гахария.



Все ограничения на въезд и выезд в Тбилиси будут сняты с 11 мая. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария. Кроме того, с 14 мая возобновиться передвижение в Рустави и Гардабани, с 18 мая же будет снято ограничение в Марнеули.



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