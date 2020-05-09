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Премьер Грузии продолжает утверждать, что в Грузии нет политзаключенных
09.05.2020 12:43
Государство выполнит все обязательства, взятые на себя перед своими стратегическими партнерами, — так премьер-министр Грузии Георгий Гахария ответил на вопрос журналистов относительно письма депутат Европарламента Андрюса Кубилюса.
Глава грузинского правительства отметил, что в стране нет политического правосудия и политических заключенных.
«В Грузии не существует политзаключенных, точка. В Грузии нет политического правосудия, ещё одна точка. Что касается существующих обязательств, то государство выполнит все обязательства, взятые на себя перед своими стратегическими партнерами», — сказал Георгий Гахария.
Андрей Кубилюс направил открытое письмо президенту, премьер-министру и спикеру парламента Грузии. В письме Кубилюс говорит о соглашении, достигнутом между политическими партиями в Грузии 8 марта этого года. Соглашение подразумевает и освобождение политзаключенных.
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