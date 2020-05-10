

Вашадзе: Если власти нарушfт соглашение, получат очень тяжелый приговор

10.05.2020 19:45





По заявлению лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе, если «Грузинская мечта» еще раз нарушит данное международному содружеству обещание, она получит от иностранных партнеров очень тяжелый приговор.



По словам Вашадзе, правящая команда действует, исходя их своих узкопартийных интересов.



«На этих обоих документах есть заверяющие подписи наших международных партнеров – США, Германии и ЕС, и они созданы при их посредничестве, поэтому если правящая команда нарушит это соглашение, она получит от наших международных партнеров очень тяжелый приговор. Представителей правящей команды никогда не интересовала Конституция, они действуют лишь, исходя их своих узкопартийных интересов», - заявил Вашадзе.



Эту информацию распространяет пресс-служба «Новой Грузии».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







