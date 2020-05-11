

Власти утверждают, что не брали обязательства об освобождении политзаключенных

11.05.2020 12:58





По словам председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, радикальная оппозиция пользуется тем, что переговоры по соглашению между политическими партиями в Грузии не были публичными, а также тем, что дипломатические правила требуют максимальной сдержанности от обнародования содержания закрытых встреч.



В то же время, по словам Арчила Талаквадзе, для того, чтобы завершить спекуляции и обеспечить выполнение соглашения, послам, содействующим переговорам, предлагается пролить свет на содержание соглашения.



«Радикальная оппозиция пользуется тем, что переговоры, связанные с соглашением, не были публичными, а также тем, что дипломатические правила требуют от послов максимальной сдержанности в плане обнародования содержания закрытых встреч. Именно этот фактор они используют для спекуляций. Общество и наши зарубежные друзья устали от этих спекуляций, не имеющих никакого основания. Послы фасилитаторы сыграли неоценимую и решающую роль в успешном завершении переговоров. Мы еще раз выражаем благодарность за их усилия и поддержку, что впервые сделало возможным проведение в Грузии выборов по системе, основанной на полном консенсусе политических партий. Вызывает тревогу, что этот результат, полученный усилиями послов, может оказаться под угрозой из-за безответственности радикальной оппозиции, соответственно, чтобы завершить любые спекуляции и обеспечить выполнение соглашения, мы просим послов-фасилитаторов переговоров пролить свет на содержание соглашения, в частности, просим их публично подтвердить, что подписанным соглашением мы не взяли обязательство давать незаконные поручения президенту, суду и прокуратуре и освобождать Угулава, Окруашвили и Руруа. Мы также просим их объективно оценить роль каждого подписавшегося в процессе выполнения этого соглашения», - заявил Талаквадзе на брифинге в офисе «Грузинской мечты».



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