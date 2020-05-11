

Замглавы МИД Грузии назвал Daily Mail «желтой прессой» и подверг ее критике

11.05.2020 14:04





Информация, опубликованная в британской «желтой прессе», является попыткой дискредитировать сотрудничество с нашими партнерами, — заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, комментируя статью в Daily Mail.



Британское издание пишет со ссылкой на собственный источник, что хакеры, похитившие информацию о британских медицинских исследованиях, базируются в Грузии и связаны с российскими службами безопасности.



По словам Дарсалия, у Грузии хорошее сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности.



«Вы, наверное, помните, что в феврале, в тесном сотрудничестве именно с Великобританией, США и другими странами, были выявлены кибератаки против Грузии, осуществленные Российской Федерацией. Что касается информации, опубликованной в британской «желтой прессе», то можно однозначно сказать, что мы работаем с нашими британскими партнерами в связи с этими вопросами. На данном этапе это не что иное, как попытка дискредитировать это сотрудничество, которое мы установили с нашими партнерами», — завил дипломат.



Как отметил Дарсалия, кто стоит за указанными в статье конкретными фактами выяснится в результате дальнейшего сотрудничества.





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