

Надирашвили: Заявление председателя парламента, как и других членов «Грузинской мечты», было безответственным

11.05.2020 14:55





Одна из лидеров «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили откликнулась на заявление председателя парламента Арчила Талаквадзе, который призвал послов-фасилитаторов переговоров от 8 марта между властями и оппозицией публично подтвердить, что власти не брали обязательства обратиться к президенту, в суд и прокуратуру, и освободить Гиги Угулава, Иралия Окруашвили и Георгия Руруа.



Надирашвили назвала это заявление Арчила Талаквадзе безответственным и ложным.



«Заявление председателя парламента, как и других членов «Грузинской мечты» было ложью, было безответственным. Он призвал послов озвучить детали переговоров. Дипломатический корпус, который участвовал в переговорах и вел их, уже выразил свою позицию, когда осудили Окруашвили. Дипломатический корпус, посол ЕС, посольство США сделали заявления, что это было нарушением соглашения. Соответственно, их позиция очень ясна.



Мы призываем «Грузинскую мечту» полностью соблюдать это соглашение, освободить политзаключенных до первого слушания конституционных поправок. Это будет правильно, это поспособствует развитию демократических процессов в стране и поспособствует тому, чтобы Бидзина Иванишвили покинул власть путем выборов и перешел в оппозицию. Если этого не произойдет в рамках того, о чем были переговоры, не будет до первого слушания конституционных изменений, это станет очередной ложью со стороны Иванишвили, и им за это придется заплатить высокую политическую цену, но они все равно уйдут из власти», - сказала Надирашвили.





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