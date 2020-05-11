

Какие ограничения снимаются в Грузии с 11 мая – список

11.05.2020 14:58





С 11 мая в Грузии начинается еще один этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса.



Согласно плану правительства:



• 11 мая будет открыт Тбилиси. С понедельника все граждане смогут свободно въезжать и выезжать из столицы. До сих пор для этого необходим был специальный пропуск.

• 11 мая откроются все виды производства, а также все виды объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров — моллов.

• с 11 мая функционировать начнут некоторые рекреационные зоны.

• 14 мая откроются еще два города – Рустави и Гардабани. Вместе с Тбилиси, Кутаиси и Батуми они были закрыты для въезда и выезда с 15 апреля.

• 18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Премьер-министр Георгий Гахария пояснил, что в этом муниципалитете еще предстоит провести определенное количество тестов среди населения, поэтому его открытие происходит позже Тбилиси.



Ограничения снимаются по всей стране, за исключением муниципалитетов и административных единиц, которые объявлены зонами строгого карантина. Компании, которым разрешено возобновить работу, должны строго следовать рекомендациям министерства здравоохранения.



Что уже открыто и отменено



Правительство Грузии представило план снятия ограничений с экономической деятельности, который состоит из шести пунктов. Первый этап был начат 27 апреля, а второй – 5 мая.



• разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси;

• возобновилась работа интернет-магазинов (оптом и в розницу);

• стала доступна доставка любых товаров;

• открылись аграрные рынки открытого типа.

С 5 мая:

• для въезда и выезда открыты Батуми и Кутаиси;

• вернулись к работе строительные компании;

• открылись автомастерские и автомойки.

• с 7 мая разрешено работать переводчикам во время следствия, уголовного преследования, осуществления правосудия, оказания правовой помощи и во время экстрадиции.



Предполагалось, что интервалы между фазами составят две недели, однако власти снимают ограничения, не придерживаясь этих сроков, с учетом эпидемиологической ситуации. Уже анонсированы сроки открытия туризма.



Открытие туризма



Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.



Открывать свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев Грузия будет с учетом мер безопасности, которые разрабатываются совместно со Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Власти страны уже начали переговоры с несколькими странами о создании «безопасных коридоров» для туристов.



Какие ограничения остаются в силе



До 22 мая на территории Грузии действует чрезвычайное положение. Штраф за нарушение режима ЧП составляет три тысячи лари (около 940 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,7 тысячи долларов).



• Обязательно ношение медицинских масок в общественных местах;

• действует комендантский час – выходить на улицу с 21:00 до 06:00 без специального разрешения запрещено;

• полностью остановлен общественный транспорт, в том числе метро;

• введен строгий регламент для такси и частных автомобилей: не больше двух пассажиров, на заднем сиденье;

• запрещены собрания больше трех человек везде, кроме магазинов и аптек, с соблюдением общественной дистанции;

• все граждане должны иметь при себе удостоверения личности, паспорта или водительские права;

• лицам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме похода в ближайший магазин, аптеку или медучреждение;

• отменены все междугородние авто- и железнодорожные пассажирские перевозки, все внутренние авиарейсы.





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