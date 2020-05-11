

Дипломатический протокол нарушен, когда просишь посредников стать стороной - Вашадзе

11.05.2020 18:35









«Полностью нарушен дипломатический и демократический протокол, когда вы просите медиаторов фактически стать стороной. Выступили в этой дискуссии (приняли участие в этой дискуссии), которая неуместна и своими заявлениями они ставят под угрозу роль медиатора и наносят вред».



По его словам, сегодняшнее



«Ни одна из оппозиционных партий не подписала бы этот документ соглашение, если бы не было двух фундаментальных пунктов: изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных», - заявил Вашадзе.



8 марта оппозиция и правящая партия подписали соглашение о новой модели выборов. Наряду с меморандумом, подписанным между сторонами, также было опубликовано совместное заявление оппозиции и правительства о системе правосудия. Где обе стороны, несмотря на разногласия, соглашаются, что необходимо реагировать на действия, которые могут быть восприняты как ненадлежащая политизация судебной системы и избирательных процессов.



Оппозиционные партии, принимавшие участие в переговорах, заявили, что не поддержат конституционные поправки до тех пор, пока политические заключенные не будут освобождены.

По заявлению председателя Национального движения Григола Вашадзе, «Грузинская мечта» нарушила дипломатический протокол, поскольку попросила медиаторов стать стороной. В эфире «ТВ Пирвели» Вашадзе отметил, то что произошло сегодня, печально и тревожно.«Полностью нарушен дипломатический и демократический протокол, когда вы просите медиаторов фактически стать стороной. Выступили в этой дискуссии (приняли участие в этой дискуссии), которая неуместна и своими заявлениями они ставят под угрозу роль медиатора и наносят вред».По его словам, сегодняшнее заявление Арчила Талаквадзе , спикера парламента Грузии, относительно соглашения от 8 марта было неуместным и контрпродуктивным. Кроме того, лидер оппозиционной партии говорит, что в ходе переговоров вопрос освобождения заключенных неоднократно обсуждался как на официальных, так и на неофициальных встречах.«Ни одна из оппозиционных партий не подписала бы этот документ соглашение, если бы не было двух фундаментальных пунктов: изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных», - заявил Вашадзе.8 марта оппозиция и правящая партия подписали соглашение о новой модели выборов. Наряду с меморандумом, подписанным между сторонами, также было опубликовано совместное заявление оппозиции и правительства о системе правосудия. Где обе стороны, несмотря на разногласия, соглашаются, что необходимо реагировать на действия, которые могут быть восприняты как ненадлежащая политизация судебной системы и избирательных процессов.Оппозиционные партии, принимавшие участие в переговорах, заявили, что не поддержат конституционные поправки до тех пор, пока политические заключенные не будут освобождены.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







