|
|
|
Дипломатический протокол нарушен, когда просишь посредников стать стороной - Вашадзе
11.05.2020 18:35
По заявлению председателя Национального движения Григола Вашадзе, «Грузинская мечта» нарушила дипломатический протокол, поскольку попросила медиаторов стать стороной. В эфире «ТВ Пирвели» Вашадзе отметил, то что произошло сегодня, печально и тревожно.
«Полностью нарушен дипломатический и демократический протокол, когда вы просите медиаторов фактически стать стороной. Выступили в этой дискуссии (приняли участие в этой дискуссии), которая неуместна и своими заявлениями они ставят под угрозу роль медиатора и наносят вред».
По его словам, сегодняшнее заявление Арчила Талаквадзе, спикера парламента Грузии, относительно соглашения от 8 марта было неуместным и контрпродуктивным. Кроме того, лидер оппозиционной партии говорит, что в ходе переговоров вопрос освобождения заключенных неоднократно обсуждался как на официальных, так и на неофициальных встречах.
«Ни одна из оппозиционных партий не подписала бы этот документ соглашение, если бы не было двух фундаментальных пунктов: изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных», - заявил Вашадзе.
8 марта оппозиция и правящая партия подписали соглашение о новой модели выборов. Наряду с меморандумом, подписанным между сторонами, также было опубликовано совместное заявление оппозиции и правительства о системе правосудия. Где обе стороны, несмотря на разногласия, соглашаются, что необходимо реагировать на действия, которые могут быть восприняты как ненадлежащая политизация судебной системы и избирательных процессов.
Оппозиционные партии, принимавшие участие в переговорах, заявили, что не поддержат конституционные поправки до тех пор, пока политические заключенные не будут освобождены.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна