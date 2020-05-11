

Талаквадзе: «Грузинская мечта» выполняет все обязательства по соглашению от 8 марта

11.05.2020 13:04





Власть «Грузинской мечты» отличается тем, что мы были и остаемся приверженными демократическим принципам даже во времена чрезвычайных ситуаций, продолжаем работать над такими вопросами, которые нацелены на укрепление демократического управления, — об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его словам, прошло более двух месяцев с тех пор, как 8 марта политические партии подписали политическое соглашение в присутствии послов.



«По этому соглашению каждая из сторон взяла на себя обязательство ввести новую избирательную систему для парламентских выборов 2020 года и обеспечить предотвращение ненадлежащей политизации правосудия.



«Грузинская мечта» выполняет все свои обязательства по соглашению от 8 марта. К сожалению, со дня подписания соглашения оппозиция активизировала свои усилия по ненадлежащей политизации судебной системы», — заявил Арчил Талаквадзе.





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