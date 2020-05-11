

Луиза Винтон: Мероприятия, осуществлённые в Грузии в ответ на пандемию, спасли много жизней

11.05.2020 19:09





Программа развития ООН обнародовала новый план борьбы с Covid-19, в рамках которой Грузии выделили 1 миллион долларов. Выделенные средства будут использованы для оказания помощи уязвимым группам, чтобы те справились с шоком вызванным новым коронавирусом.



Глава Программы развития ООН в Грузии Луиза Винтон заявляет, что реакция Грузии на пандемию, несомненно, спасла много жизней, и в будущем будет изучена ее практика, как лучшая, однако Винтон отметила, что пандемия выявила и много недостатков.



«Здесь, как и во всем мире, Covid-19 выявил слабости и экономический дисбаланс. Программа развития Организации Объединенных Наций приветствует подход грузинских лидеров, сделать более чем достаточно, чтобы разработать план восстановления страны, который направлен на укрепление позитивных аспектов и нейтрализацию, чтобы проложить путь к более зеленому, справедливому и более инклюзивному будущему», — заявила Луиза Винтон.



В рамках тесного сотрудничества с правительством и партнерами-донорами уже выделено 20 млн. долларов США для финансирования ежегодной Программы развития ООН в ответ на пандемию. Организация Объединенных Наций участвует в информировании уязвимых групп и отдаленных общин о рисках COVID-19. ООН также помогает жителям и вынужденным переселенцам, проживающим в Абхазии, защитными средствами и медикаментами. В рамках Программы развития Организации Объединенных Наций многие необходимые услуги также были переведены в режиме онлайн, и были выделены гранты для поддержания жизнеспособности деревень.





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