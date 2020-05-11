

Оппозиция завялет о необоснованности ЧП и большей части ограничений

11.05.2020 20:15





По заявлению Ираклия Абесадзе, члена «Европейской Грузии», непонятно оставить «комендантский час» в силе на фоне, когда снимаются ограничения на передвижение в столице и торговые объекты продолжат свою деятельность.



По его словам, что введение «комендантского часа» ни на одном этапе чрезвычайного положения не было оправдано.



«Тем более, непонятная чушь, когда фактически открывается Тбилиси, магазины получают возможность продолжать работать, снят ряд ограничений, и после 21:00 мы вынуждены оставаться дома, обоснования необходимости чего просто немыслимы. Все это еще раз однозначно указывает нам на то, что, как и чрезвычайное положение, так и большая часть ограничений абсолютно необоснованны.



Именно поэтому «Европейская Грузия» две недели назад призвала правительство отменить эти ограничения, в частности, отменить чрезвычайное положение и оставить только те минимальные ограничения, которые действительно необходимы для защиты здоровья людей», - заявил Ираклий Абесадзе.



Напомним, что все ограничения на въезд и выезд из Тбилиси, введенные 15 апреля, были сняты сегодня, 11 мая. Однако так называемый комендантский час остается в силе.













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