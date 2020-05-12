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Адам Кинзингер призывает власти Грузии к выполнению соглашения от 8 марта


12.05.2020   11:45


Американский конгрессмен Адам Кинзингер откликнулся в социальной сети на заявление американского посольства в Грузии в связи с соглашением от 8 марта.

В заявлении посольство отмечает, что соглашение от 8 марта было победой исторической важности, достигнутой грузинскими политическими силами и призывает все стороны полностью соблюдать обе части соглашения.

«Это идеальное высказывание. Необходима полная имплементация данного соглашения и движение вперед», — пишет Кинзингер в «Твиттере».

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