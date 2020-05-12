|
|
|
Адам Кинзингер призывает власти Грузии к выполнению соглашения от 8 марта
12.05.2020 11:45
Американский конгрессмен Адам Кинзингер откликнулся в социальной сети на заявление американского посольства в Грузии в связи с соглашением от 8 марта.
В заявлении посольство отмечает, что соглашение от 8 марта было победой исторической важности, достигнутой грузинскими политическими силами и призывает все стороны полностью соблюдать обе части соглашения.
«Это идеальное высказывание. Необходима полная имплементация данного соглашения и движение вперед», — пишет Кинзингер в «Твиттере».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна