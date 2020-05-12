

Адам Кинзингер призывает власти Грузии к выполнению соглашения от 8 марта

12.05.2020 11:45





Американский конгрессмен Адам Кинзингер откликнулся в социальной сети на заявление американского посольства в Грузии в связи с соглашением от 8 марта.



В заявлении посольство отмечает, что соглашение от 8 марта было победой исторической важности, достигнутой грузинскими политическими силами и призывает все стороны полностью соблюдать обе части соглашения.



«Это идеальное высказывание. Необходима полная имплементация данного соглашения и движение вперед», — пишет Кинзингер в «Твиттере».





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