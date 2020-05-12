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Саакашвили надеется на более тесное вовлечение США в процесс реализации реформ на Украине
12.05.2020 15:48
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, ныне возглавляющий украинский исполнительный комитет реформ, призвал американское посольство к более тесному сотрудничеству в процессе реформирования в Украине. Об этом он сообщил во вторник по итогам встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", - написал Саакашвили в Facebook.
Экс-президент Грузии добавил, что уже имеет "хороший опыт сотрудничества с с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области".
Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. После этого Грузия, где против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, отозвала из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций. А премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил обеспокоенность тем, что Саакашвили на новом посту в Украине может вмешиваться во внутренние дела Тбилиси.
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