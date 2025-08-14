|
Убийство брата «вора в законе» Джангвеладзе – прокуратура Грузии назвала заказчиков
14.08.2025 15:38
Прокуратура Грузии назвала заказчиков ликвидации бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата влиятельного «вора в законе» Мераба «Сухумского». Следствие утверждает, что за преступлением стоят известные бизнесмены, братья Георгий и Давид Микадзе.
По версии следствия, у Микадзе был конфликт с Джангвеладзе из-за бизнеса. Решив устранить его, они связались со своим другом Гелой Джохадзе, живущим за границей. Исполнителем выбрали «доверенное лицо» Джохадзе – Гелу Удзилаури, который согласился на убийство за вознаграждение.
Для преступления Джохадзе приобрел пистолет GLOCK 19 при содействии знакомого Георгия Качкачишвили. Также в подготовку покушения он посвятил своего родственника Мамуку Багдавадзе.
14 марта 2024 года Удзилаури расстрелял Джангвеладзе на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси. Бизнесмен, приехавший в Грузию всего на несколько дней на похороны, погиб на месте. Ранение также получил его водитель.
Спустя три дня полиция задержала исполнителя и владельца оружия. Теперь же арестован и один из предполагаемых заказчиков – Георгий Микадзе. Его брат Давид находится в международном розыске. Также задержаны Качкачишвили и Багдавадзе, а Джохадзе предъявлено заочное обвинение.
Фигуранты дела и громкие связи:
Георгий и Давид Микадзе, по данным TV Pirveli, близки к бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, который находится под санкциями США за предполагаемые связи с российскими спецслужбами. Сейчас он живет и ведет бизнес в РФ.
Георгий Микадзе – гражданин Грузии и Канады, совладелец M Group (элитные рестораны в Тбилиси), владелец гостиниц и импортер продуктов питания.
Давид Микадзе – предприниматель в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере VoIP-телефонии.
Прокуратура заявляет о наличии весомых доказательств: записи телефонных разговоров, переписки, кадры с камер видеонаблюдения, показания свидетелей.
Наказание:
Заказчикам и исполнителю грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.
Соучастникам – до 11 лет за незаконное хранение оружия и до 7 лет за сокрытие преступления.
