Кадагишвили: Исследование Европейской комиссии также показывает, что государственные институты в Грузии сильны


14.08.2025   15:37


«Все исследования показывают, что Грузия — страна высокого развития. Наша амбициозная цель — сделать конкретные результаты ещё более заметными и подняться ещё выше в рейтингах», — заявил член партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили.

Кадагишвили прокомментировал опубликованный Европейской комиссией «Индекс сильных институтов», согласно которому Грузия получила 63% по 100-процентной системе оценки и заняла 34-е место в мире. По уровню институциональной силы Грузия опережает все страны-кандидаты на членство в ЕС, а также 13 стран-членов ЕС и НАТО.

«Последнее исследование также показывает, что государственные институты устойчивы и сильны. Что означает устойчивость и сила государственных институтов? Это означает, что в стране сохраняется мир, права человека защищены, криминогенная обстановка находится под контролем, реализуются многочисленные социальные программы в сфере здравоохранения и образования, а экономика развивается. Жизнь людей и экономическое положение страны движутся вперед. Вот что означает сильные государственные институты. Вот что означает отсутствие коррупции, вот что означает лидерство Грузии по уровню прозрачности в мире. Поэтому это конкретные результаты, но наша амбициозная цель — чтобы эти конкретные результаты были еще более заметными, и чтобы мы были еще выше в этих рейтингах», — заявил Кадагишвили.


