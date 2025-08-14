Министр юстиции Паата Салия встретился с региональным директором Всемирного банка Роландом Прайсом

14.08.2025 16:50





Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом.



По данным министерства юстиции, на встрече обсуждались вопросы долгосрочного партнерства между юридическим лицом публичного права министерства юстиции «Национальное агентство публичного реестра» и Всемирным банком, текущие проекты и возможности будущего сотрудничества.



Кроме того, в ходе беседы обсуждались реформы в области цифрового управления и регистрации земельных участков. Региональный директор Всемирного банка положительно оценил проведенные в Грузии реформы и накопленный агентством опыт, что является важной основой для обмена имеющимися знаниями с другими странами.



По данным Министерства юстиции, было отмечено, что эффективность и надежность геопортала NSDI, «умного контракта» и инновационных электронных сервисов системы регистрации земель, ориентированных на интересы населения, являются наглядным примером эффективного использования кредитных обязательств правительства и результативности вложенных инвестиций.



По информации министерства, во встрече приняли участие первый заместитель министра юстиции Лаша Маградзе, председатель Национального агентства публичного реестра Давид Девидзе и руководитель совместного проекта Национального агентства публичного реестра и Всемирного банка Элене Григолия.





