

Новая версия «Трудового кодекса» предусматривает равную оплату за равный труд

13.05.2020 12:57





Представленный в парламент «Трудовой кодекс» предусматривает запрет дискриминации в трудовых отношениях.



Обязанность работодателя заключается в обеспечении равной оплаты труда за выполненную мужчиной или женщиной равную работу.



Что касается притеснения на рабочем месте, то в инициативе указывается, что притеснения, включая сексуальные домогательства, являются формой дискриминации, когда нежелательное поведение служит цели или вызывает оскорбление чести лица, и создает пугающую, враждебную, унизительную, унижающую достоинство или оскорбительную среду.



В законопроекте также конкретизировано в виде замечания, что поведением сексуального характера считается: произношение фраз сексуального характера, демонстрирование гениталий или любое другое невербальное физическое поведение сексуального характера.



Вместе с тем, законопроект запрещает прерывать трудовой договор трудоустроенным лицам или любое другое отрицательное отношение в их адрес, а также проявление давления на работников из-за того, что трудоустроенное лицо обратилось с заявлением, жалобой для защиты от дискриминации в соответствующий орган, либо сотрудничало с ним.





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