

Талаквадзе: Снятие ограничений должно происходить рационально

13.05.2020 14:13





По словам председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, работа парламента все еще остается ограничена и делается все для того, чтобы вовремя восстановить привычный режим деятельности законодательного органа.



По словам Талаквадзе, это станет возможным после окончания чрезвычайного положения в стране.



По словам Талаквадзе, делается все, чтобы продление чрезвычайного положения не стало необходимым, но это зависит от эпидситуации и рекомендаций служб здравоохранения.



Что касается снятия ограничений, Талаквадзе заявил, что их отмена должна быть осуществлена так, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию.



«Я общаюсь со своими коллегами по всему миру, я также наблюдаю, как работают парламенты в других странах. Пока повсюду работа парламентов остается ограниченной, и, конечно, мы делаем все возможное, чтобы своевременно восстановить обычный режим нашей деятельности, что станет возможным после отмены чрезвычайного положения. Снятие ограничений должно происходить рационально», — сказал Талаквадзе.





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