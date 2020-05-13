

Трудовой кодекс Грузии дает отцам право на оплаченный декретный отпуск

13.05.2020 15:20





Представленные в парламент Грузии поправки в «Трудовой кодекс» предусматривают запрет дискриминации в трудовых отношениях.



Обязанность работодателя заключается в обеспечении равной оплаты труда за выполненную мужчиной или женщиной равную работу.



Что касается притеснения на рабочем месте, то в инициативе указывается, что притеснения, включая сексуальные домогательства, «являются формой дискриминации, когда нежелательное поведение служит цели или вызывает оскорбление чести лица, и создает пугающую, враждебную, унизительную, унижающую достоинство или оскорбительную среду».



В законопроекте также конкретизировано в виде замечания, что поведением сексуального характера считается: произношение фраз сексуального характера, демонстрирование гениталий или любое другое невербальное физическое поведение сексуального характера.



Вместе с тем, законопроект запрещает прерывать трудовой договор трудоустроенным лицам или любое другое отрицательное отношение в их адрес, а также проявление давления на работников из-за того, что трудоустроенное лицо обратилось с заявлением, жалобой для защиты от дискриминации в соответствующий орган, либо сотрудничало с ним.



Кроме того, поправки в Трудовой кодекс, прямо предусматривают установление оплачиваемого отпуска для отцов по уходу за ребенком — изменения определяют отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.



Согласно законопроекту, работник, на основании своего требования, имеет право на 126 календарных дней оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а при осложнении родов или рождении близнецов — 143 календарных дня.



В проекте указано, что работнику, на основании его требования, предоставляется отпуск в 604 календарных дня в связи с уходом за ребенком, а случае осложнения родов или рождении близнецов 587 календарных дней. В поправках уточняется, что оплачиваются 57 календарных дней из отпуска по уходу за ребенком.



«Отпуск по уходу за ребенком, указанный в 3-м пункте этой статьи, за исключением дней по беременности и родам, указанных в 1-м пункте, полностью или частично может использовать мать или отец ребенка. В таком случае, работник обязан уведомить соответствующего работодателя за две недели до отпуска по уходу за ребенком. Отпуск по уходу за ребенком будет оплачиваемый в том случае, если он будет использован в течение 183 или 200 календарных дней», — говорится в проекте.



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