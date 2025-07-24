Антикоррупционное бюро не проверяло Иванишвили

24.07.2025 17:47





Мониторинг прошли все: и Григол Лилуашвили, и Вахтанг Гомелаури, и Ираклий Гарибашвили, никаких нарушений не выявлено – Бидзина Иванишвили в мониторинг не попал, - сообщил журналистам глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.



Кроме того, он говорит, что не помнит, попала ли в мониторинг Антикоррупционного бюро декларация Торнике Рижвадзе.



Ражден Купрашвили заявляет, что в случае Ромео Микаутадзе Антикоррупционное бюро выявило нарушения.



«Мониторинг прошли все: и Григол Лилуашвили, и Вахтанг Гомелаури, и Ираклий Гарибашвили. Эти люди ежегодно проходят мониторинг. Никаких нарушений не выявлено. Их декларации полностью соответствуют...



Со стороны господина Бидзины Иванишвили в соответствии с законом была представлена имущественная декларация, когда начались парламентские выборы, и эта обязанность была им выполнена. Что касается мониторинга - он в мониторинг не попал.



Что касается Торнике Рижвадзе, - если декларация господина Торнике попала в мониторинг Антикоррупционного бюро, она будет изучена. Я не помню декларации всех», - сказал Купрашвили.



Кроме того, он ответил на вопросы о заявлении премьер-министра относительно коррупции в «Грузинской мечте» и заявил, что не знает, кого подразумевал Ираклий Кобахидзе.



«Премьер-министр отметил то, о чем у него есть соответствующая информация от компетентных ведомств. У меня нет возможности сказать больше. Наши отчеты доступны всем, включая государственных должностных лиц и государственные ведомства. Отчеты о деятельности Антикоррупционного бюро публикуются ежегодно, и наши выводы, в том числе о политической коррупции, туда включены», - сказал Купрашвили.





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