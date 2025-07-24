Бывший глава разведки утверждает, что ничего не знал о планах по размещению поста в Чорчана

24.07.2025 17:52





Бывший глава Службы разведки Давид Суджашвили был опрошен в прокуратуре по вопросу установки блокпоста в селе Чорчана.



По словам Суджашвили, он не был осведомлён об открытии блокпоста в Чорчана, и Георгий Гахария не обращался в Совет национальной безопасности, постоянным членом которого является глава разведслужбы.



«Не секрет, что я был вызван по эпизоду, связанному с Чорчана. Существовало два совета — Совет безопасности, подчинявшийся президенту, и Совет государственной безопасности и управления кризисами. После того как оба совета были расформированы, прошли реформы, и был создан Совет национальной безопасности. Первое заседание носило технический, организационный характер, и руководитель разведслужбы является постоянным членом этого совета. Подобные вопросы должны рассматриваться именно советом. Гахария не обращался к этому совету. У меня не было информации об открытии блокпоста. Разведслужба, как и другие специфические структуры, действует в пределах своей компетенции. Разведка активно не участвует в направлении политики непризнания. Я не вижу проблемы в том, что не располагал этой информацией. О блокпосте я узнал из открытых источников, из СМИ — было бы хорошо, если бы знал об этом заранее. Насколько мне известно, местное население оказалось в очень тяжёлой ситуации, Российская Федерация открыла там дополнительные блокпосты. Это для меня очень серьёзная проблема», — заявил Давид Суджашвили.





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