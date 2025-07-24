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В госучреждениях появятся осведомители - Антикоррупционное бюро
24.07.2025 17:56
Начиная с сентября, в государственных учреждениях будет внедрен так называемый институт осведомителей, сообщил журналистам глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Он поясняет, что речь идет об «эффективном механизме информирования о фактах коррупции» во всех государственных учреждениях.
Граждане и государственные служащие получат возможность анонимно обращаться в Антикоррупционное бюро и предоставлять информацию о предполагаемых фактах коррупции в письменной форме.
«Во многих случаях, когда граждане обращаются в государственные учреждения, они не получают своевременного ответа по поводу того или иного решения. Конечно, это ещё больше подорвёт доверие граждан к государственному сектору и, безусловно, является проблемой и угрозой нашей демократии.
Соответственно, укрепление института осведомителей станет реформой, которая обеспечит прозрачность. Осведомителем является любой гражданин, осведомитель – это лицо, работающее в государственном учреждении, которое раскрывает факт коррупции в конкретном государственном учреждении. Здесь роль Антикоррупционного бюро в этом процессе проверки существенно возрастает», – сказал Ражден Купрашвили.
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