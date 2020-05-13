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Гамкрелидзе: Эпидемия идет на спад, но это не должно нас расхолаживать
13.05.2020 21:09
В Грузии подходит к концу восьмая неделя после начала внутренней передачи коронавируса и можно констатировать, что число новых случаев заражения в стране уменьшается с каждым днем и эпидемия идёт на спад. Об этом журналистам сегодня заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями (НЦКЗ) Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Он также сообщил, что за последнюю неделю в Грузии проводят около 1500 ПСР-тестов в день.
При этом на вопрос о необходимости продления чрезвычайного положения Гамкрелидзе ответил, что решение об этом принимает высшее руководство страны.
«Мы можем сказать, что эпидемия имеет тенденцию к снижению, но это не должно нас расхолаживать. Это не должно породить иллюзию, что мы в Грузии победили COVID-19, потому что, если возникнет такая иллюзия и люди перестанут следовать рекомендациям организации здравоохранения, а это социальная дистанция, гигиена и многое другое, инфекция может вернуться», — сказал Гамкрелидзе.
По его словам, по прогнозам большинства ученых лето, с большой вероятностью, станет более спокойным периодом, но это не повод для самоуспокоения.
«В течение лета нам нужно серьезно подготовиться к возможности появления респираторных инфекций, гриппа или других, чтобы они не наложились друг на друга. Существует прогноз, и такая вероятность присутствует, параллельного распространения очередной волны коронавируса и гриппа, поэтому все секторы должны быть в полной готовности, чтобы правительство смогло адекватно реагировать в случае такой волны», — подчеркнул глава НЦКЗ.
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