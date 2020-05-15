

Украина готовится восстановить авиасообщение с Египтом, Турцией и Грузией

15.05.2020 15:07





Украина рассматривает возможность восстановления авиасообщения с Египтом, Турцией, а также Грузией.

Как рассказала "РБК-Украина" пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, в этих странах иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля.



В то же время она отметила, что при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний, которые получили серьезную государственную поддержку во время коронавирусного кризиса.



"Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование", – сказала Герасимова.



Как сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после послабления карантина.



Ранее в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.



Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.



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