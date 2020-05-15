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Соглашение от восьмого марта сорвано, предвыборный период будет жарким – Заал Удумашвили
15.05.2020 17:22
«На сегодняшний день соглашение от восьмого марта сорвано» - заявил один из лидеров «Национального движения» Заал Удумашвили.
Говоря об историческом соглашении между властями и оппозицией, Удумашвили заявил, что с его полным невыполнением «Грузинская мечта» еще больше напрягла и поляризовала и без того напряженную политическую среду.
Удумашвили прогнозирует тяжелый предвыборный период.
«Мы сделали все для того, чтобы политическая обстановка в Грузии была нормальной и соревновались бы друг с другом в предвыборных программах, а не стояли бы на улицах… Именно поэтому мы вступили в эти переговоры с властями», - сказал Удумашвили.
Напомним, что власти отказываются выполнять ту часть исторического соглашения от 8 марта, которое касается освобождения политзаключенных, и заявляют, что в стране нет политзаключенных.
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