

Европарламент одобрил помощь Украине, Грузии и Молдавии из-за COVID-19

15.05.2020 21:07





Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить в рамках политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь 10 странам для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Общий объем кредитного пакета составит 3 млрд евро. На пленарном заседании в Брюсселе в пятницу, 15 мая, "за" проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентария, еще 47 - воздержались, сообщает корреспондент DW. Теперь программу помощи должен утвердить Совет ЕС.



Самый большой кредит предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте Тунис - 600 млн евро. Кроме того, помощь от Евросоюза получат страны, входящие в программу ЕС "Восточное партнерство", в частности, Грузия (150 млн евро) и Молдавия (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии. О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса просила Брюссель и Беларусь, но решения об этом пока нет.



На что пойдет макрофинансовая помощь ЕС?



Макрофинансовая помощь - это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.



Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. "Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме", - говорится в законодательном предложении о программе экстренной макрофинансовой помощи.



Условия предоставления помощи ЕС



Эти условия будут разными для каждой из десяти стран. В документе указывается, что они направлены на усиление макроэкономической стабильности, улучшение макроэкономического менеджмента, государственного управления и прозрачности, а также на создание условий для роста ВВП. "Кроме того, они (условия. - Ред.) должны быть сформулированы так, чтобы их можно было реализовать в короткое время и в контексте продолжающейся пандемии", - добавляется в документе.



Также для предоставления макрофинансовой помощи существуют предпосылки, общие для всех стран-партнеров ЕС: сотрудничество с МВФ, уважение демократических механизмов, включая многопартийную систему, верховенство права и соблюдение прав человека.



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